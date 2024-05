Villa Aldobrandini con il grandioso ninfeo e il Teatro delle Acque

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Frascati è rinomata per le sue ville storiche, autentici gioielli architettonici che rispecchiano la grandiosità della tradizione romana. Tra queste, laspicca per la sua magnificenza e il valore storico. Originariamente conosciuta come Belvedere, lagode di una posizione privilegiata che permette di ammirare la cupola di San Pietro e il paesaggio circostante.è stata oggetto di ammirazione per secoli, come testimoniano i resoconti di viaggiatori illustri come Stendhal, che nelle sue “Passeggiate Romane” la descrive con toni entusiastici. Oggi, lacontinua a essere un simbolo del perfetto connubio tra architettura e natura, un luogo dove la storia e la bellezza si fondono armoniosamente.non è solo una testimonianza del passato, ma un’opera d’arte vivente che continua a incantare e ispirare.