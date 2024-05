VIDEO – Inter guarda un po’ chi si rivede! Un nuovo arrivo in sede

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L’di Inzaghi è andata in vacanza dopo una stagione eccezionale culminata con la conquista della seconda stella proprio nel derby disputato in casa del Milan, il 22 aprile. La premiazione ufficiale è andata in scena però il 19 maggio in occasione di-Lazio. Il club nerazzurro su Twitter annuncia unSTELLARI – L’di Simone Inzaghi ha disputato una stagione stellare, letteralmente parlando. Lautaro Martinez e compagni, dopo una cavalcata eccezionale, hanno conquistato il ventesimo scudetto della storia nerazzurra, ovvero quello della seconda stella. Lo hanno fatto vincendo un derby storico contro il Milan, che rimarrà nella memoria di tutti i tifosiisti per sempre. PREMIAZIONE – La premiazione ufficiale è andata in scena poi il 19 maggio a San Siro, in occasione di-Lazio.