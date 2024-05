VIDEO ? Inzaghi futuro all’Inter Prime idee mercato | Inter Chat

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al giovedì a partire dalle ore 18.30 insui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch con. IN, nuovo format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. Durante la prossima settimana ci sarà il primo incontro tra Simonee la dirigenza nerazzurra per il rinnovo. Il tecnico sarà blindato ulteriormente, si andrà oltre il 2025 che rappresenta l’anno di scadenza dell’attuale contratto. A tenere banco è anche il rinnovo di Lautaro Martinez, con cui Giuseppe Marotta e la società continuano a trattare.