VIDEO ? Inter si continua con le pagelle | centrocampo | Inter-News Web TV

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La stagione dell’è terminata in maniera trionfale, ossia con la vittoria del ventesimo scudetto. Un titolo meritatissimo per quanto visto in campo e per il gap accumulato in classifica dalle dirette inseguitrici. È arrivato il momento delle. Dopo i voti alla porta e alla difesa, suWeb Tv i nostri Romina Sorbelli ed Emanuele Rossi hanno dato i loro voti al. LE? La stagione 2023-24 passerà alla storia perché è quella che ha portato all’la seconda stella: il ventesimo scudetto. I nerazzurri hanno stradominato il campionato, vincendolo nel derby contro il Milan e con cinque turni di anticipo. A sottolineare questa meravigliosa cavalcata è la stessa classifica: la Beneamata ha infatti chiuso a +19 sul Milan secondo e a è +23 sulla Juventus.