Fonte : romadailynews di 29 mag 2024
. 20 FEDERICO ASCANI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL L’A1 NEL TRATTO TRA FABRO E ORVIETO CODE A CAUSA DI UN AUTOTRENO AUTOTRENO IN FIAMME VERSO ROMA SEMPRE SULL’A1 UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA #A24 #ROMATERAMO E #GUIDONIA VERSO FIRENZE PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER #INCIDENTE TRA #ROMAFIUMICINO E #OSTIENSE IN INTERNA CODE PER #INCIDENTE TRA #TIBURTINA E #A24 #ROMATERAMO CODE PER #INCIDENTE ALTEZZA #BUFALOTTA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOGLIATTI E RACCORDO IN USCITA DA ROMA SULLA COLOMBO CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE.

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2024 ore 20 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2024 ore 20:30 (Di mercoledì 29 maggio 2024) Viabilità 29 MAGGIO 2024 ORE 20.20 FEDERICO ASCANI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL L’A1 NEL TRATTO TRA FABRO E ORVIETO CODE A CAUSA DI UN AUTOTRENO AUTOTRENO IN FIAMME VERSO Roma SEMPRE SULL’A1 UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA #A24 #RomaTERAMO E #GUIDONIA VERSO FIRENZE PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER #INCIDENTE TRA #RomaFIUMICINO E #OSTIENSE IN INTERNA CODE PER #INCIDENTE TRA #TIBURTINA E #A24 #RomaTERAMO CODE PER #INCIDENTE ALTEZZA #BUFALOTTA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOGLIATTI E RACCORDO IN USCITA DA Roma SULLA COLOMBO CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE.
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  • Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2024 ore 19:15

    . ANCHE LE CORSIE VERSO NORD SONO STATE INVASE DAL FUMO. 35 FEDERICO ASCANI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO È STATA CHIUSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI L’A1 NEL TRATTO TRA FABRO E ORVIETO DOVE UN INCENDIO HA INTERESSATO UN AUTOTRENO SULLA CARREGGIATA SUD, SULLA QUALE IL TRANSITO È STATO SUBITO BLOCCATO. D SONO STATE. romadailynews

  • Sicilia, viabilità rurale, dalla Regione 65 milioni per gli imprenditori agricoli: i dettagli del bando

    Tutti i dettagli del bando a questo link. I richiedenti dovranno essere proprietari o avere la disponibilità delle aree e delle infrastrutture per cui richiedono la sovvenzione. . A che non abbiano presentato la domanda di pagamento del saldo finale a valere sul Psr 2014-2022. 1 Az. Le risorse a disposizione puntano a coprire il 100 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti, che alla data di presentazione della domanda dovranno essere già di livello esecutivo. dayitalianews

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2024 ore 18:45

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  • Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2024 ore 17:45

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