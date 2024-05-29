Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2024 ore 20:30 (Di mercoledì 29 maggio 2024) Viabilità 29 MAGGIO 2024 ORE 20.20 FEDERICO ASCANI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL L’A1 NEL TRATTO TRA FABRO E ORVIETO CODE A CAUSA DI UN AUTOTRENO AUTOTRENO IN FIAMME VERSO Roma SEMPRE SULL’A1 UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA #A24 #RomaTERAMO E #GUIDONIA VERSO FIRENZE PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER #INCIDENTE TRA #RomaFIUMICINO E #OSTIENSE IN INTERNA CODE PER #INCIDENTE TRA #TIBURTINA E #A24 #RomaTERAMO CODE PER #INCIDENTE ALTEZZA #BUFALOTTA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOGLIATTI E RACCORDO IN USCITA DA Roma SULLA COLOMBO CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2024 ore 19:45. VIABILITÀ 29 MAGGIO 2024 ORE 19. FEDERICO ASCANI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL L’A1 NEL TRATTO TRA FABRO E ORVIETO CODE A CAUSA DI UN AUTOTRENO AUTO TRENO IN FIAMME VERSO ROMA SEMPRE SULL’A1 UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA A24 ROMA TERAMO E GUIDONIA VERSO FIRENZE PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA. romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2024 ore 19:15. ANCHE LE CORSIE VERSO NORD SONO STATE INVASE DAL FUMO. 35 FEDERICO ASCANI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO È STATA CHIUSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI L’A1 NEL TRATTO TRA FABRO E ORVIETO DOVE UN INCENDIO HA INTERESSATO UN AUTOTRENO SULLA CARREGGIATA SUD, SULLA QUALE IL TRANSITO È STATO SUBITO BLOCCATO. D SONO STATE. romadailynews
Sicilia, viabilità rurale, dalla Regione 65 milioni per gli imprenditori agricoli: i dettagli del bandoTutti i dettagli del bando a questo link. I richiedenti dovranno essere proprietari o avere la disponibilità delle aree e delle infrastrutture per cui richiedono la sovvenzione. . A che non abbiano presentato la domanda di pagamento del saldo finale a valere sul Psr 2014-2022. 1 Az. Le risorse a disposizione puntano a coprire il 100 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti, che alla data di presentazione della domanda dovranno essere già di livello esecutivo. dayitalianews
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2024 ore 18:45. ANCHE LE CORSIE VERSO NORD SONO STATE INVASE DAL FUMO. 35 FEDERICO ASCANI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO È STATA CHIUSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI L’A1 NEL TRATTO TRA FABRO E ORVIETO DOVE UN INCENDIO HA INTERESSATO UN AUTOTRENO SULLA CARREGGIATA SUD, SULLA QUALE IL TRANSITO È STATO SUBITO BLOCCATO. D SONO STATE. romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2024 ore 18:15VIABILITÀ 27 MAGGIO 2024 ORE 16. . FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BUON MERCOLEDÌ DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA PISANA E CASILINA IN INTERNA CODE ALTEZZA LABARO E TRA TIBURTINA E CASILINA SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA COLOMBO E ANSA DEL TEVERE SUL TRATTO. romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2024 ore 17:45. VIABILITÀ 27 MAGGIO 2024 ORE 16. FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BUON MERCOLEDÌ DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA PISANA E CASILINA IN INTERNA CODE ALTEZZA LABARO E TRA TIBURTINA E CASILINA SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA COLOMBO E ANSA DEL TEVERE SUL TRATTO. romadailynews
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