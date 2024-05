Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 29 maggio 2024)29 MAGGIOORE 15.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BUON MERCOLEDÌ DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA PISANA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOGLIATTI E RACCORDO IN USCITA DAPER LAVORI CI SONO CODE SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MASSIMINA VERSO LADISPOLI SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE INFINE, SULLA LINEA– VELLETRI LA CIRCONE FERROVIARIA PERMANE SOSPESA TRA CIAMPINO E PAVONA PER UN INCONVENIENTE TECNICO A UN TRENO. I TRENI POTRANNO SUBIRE LIMITAZIONI E CANCELNI. IN CORSO VERIFICHE TECNICHE AL TRENO FERMO.