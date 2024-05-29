Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2024 ore 15:30 (Di mercoledì 29 maggio 2024) Viabilità 29 MAGGIO 2024 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BUON MERCOLEDÌ DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA PISANA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOGLIATTI E RACCORDO IN USCITA DA Roma PER LAVORI CI SONO CODE SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MASSIMINA VERSO LADISPOLI SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE INFINE, SULLA LINEA Roma – VELLETRI LA CIRCOLazioNE FERROVIARIA PERMANE SOSPESA TRA CIAMPINO E PAVONA PER UN INCONVENIENTE TECNICO A UN TRENO. I TRENI POTRANNO SUBIRE LIMITAZIONI E CANCELLazioNI. IN CORSO VERIFICHE TECNICHE AL TRENO FERMO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2024 ore 12:30. VIABILITÀ 27 MAGGIO 2024 ORE 08. MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MERCOLEDì DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RIPRISTINATA LA VIABILITA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA LA PISANA AL MOMNETO PERMANGONO CODE RESIDUE NELLE DUE CARREGGIATE ALTEZZA VIA DEL MARE INVECE PER LAVORI CI SONO CODE SULLA. romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2024 ore 11:30. VIABILITÀ 27 MAGGIO 2024 ORE 08. MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MERCOLEDì DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RIPRISTINATA LA VIABILITA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA LA PISANA AL MOMNETO PERMANGONO CODE RESIDUE NELLE DUE CARREGGIATE ALTEZZA VIA DEL MARE INVECE PER LAVORI CI SONO CODE SULLA. romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2024 ore 10:30VIABILITÀ 27 MAGGIO 2024 ORE 07. . MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MERCOLEDì DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE SI CIRCOLA SOLO SULLA CORSIA DI EMERGENZA IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA LA PISANA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN MOTOCICLISTA AL MOMENTO CI SONO. romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2024 ore 09:45. VIABILITÀ 27 MAGGIO 2024 ORE 07. MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MERCOLEDì DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE SI CIRCOLA SOLO SULLA CORSIA DI EMERGENZA IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA LA PISANA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN MOTOCICLISTA AL MOMENTO CI SONO. romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2024 ore 09:15. VIABILITÀ 27 MAGGIO 2024 ORE 07. MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MERCOLEDì DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE SI CIRCOLA SOLO SULLA CORSIA DI EMERGENZA IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA LA PISANA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN MOTOCICLISTA AL MOMENTO CI SONO. romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2024 ore 08:45VIABILITÀ 27 MAGGIO 2024 ORE 07. . MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MERCOLEDì DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE SI CIRCOLA SOLO SULLA CORSIA DI EMERGENZA IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA LA PISANA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN MOTOCICLISTA AL MOMENTO CI SONO. romadailynews
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