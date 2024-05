Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 29 maggio 2024)27 MAGGIOORE 08.30 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MERCOLEDì DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARIPRISTINATA LA VIABILITA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA LA PISANA AL MOMNETO PERMANGONO CODE RESIDUE NELLE DUE CARREGGIATE ALTEZZA VIA DEL MARE INVECE PER LAVORI CI SONO CODE SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MASSIMINA VERSO LADISPOLI E SULLA SALARIA NEL TRATTO SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI CON CODE NELLE DUE DIREZIONI DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral.