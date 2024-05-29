Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2024 ore 11:30 (Di mercoledì 29 maggio 2024) Viabilità 27 MAGGIO 2024 ORE 08.30 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MERCOLEDì DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RIPRISTINATA LA VIABILITA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA LA PISANA AL MOMNETO PERMANGONO CODE RESIDUE NELLE DUE CARREGGIATE ALTEZZA VIA DEL MARE INVECE PER LAVORI CI SONO CODE SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MASSIMINA VERSO LADISPOLI E SULLA SALARIA NEL TRATTO SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI CON CODE NELLE DUE DIREZIONI DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2024 ore 10:30VIABILITÀ 27 MAGGIO 2024 ORE 07.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MERCOLEDì DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE SI CIRCOLA SOLO SULLA CORSIA DI EMERGENZA IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA LA PISANA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN MOTOCICLISTA AL MOMENTO CI SONO. romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2024 ore 09:45VIABILITÀ 27 MAGGIO 2024 ORE 07.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MERCOLEDì DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE SI CIRCOLA SOLO SULLA CORSIA DI EMERGENZA IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA LA PISANA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN MOTOCICLISTA AL MOMENTO CI SONO. romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2024 ore 09:15VIABILITÀ 27 MAGGIO 2024 ORE 07.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MERCOLEDì DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE SI CIRCOLA SOLO SULLA CORSIA DI EMERGENZA IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA LA PISANA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN MOTOCICLISTA AL MOMENTO CI SONO. romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2024 ore 08:45VIABILITÀ 27 MAGGIO 2024 ORE 07. 0 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MERCOLEDì DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE SI CIRCOLA SOLO SULLA CORSIA DI EMERGENZA IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA LA PISANA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN MOTOCICLISTA AL MOMENTO CI SONO. romadailynews
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