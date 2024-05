Viabilità da lunedì 3 giugno lavori in notturna nella galleria di viale Mediterraneo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno successivo, dei giorni 3, 4, 5, 6 e 7prossimi, verranno eseguitidi manutenzione e messa in sicurezza e per questo motivo saranno chiuse al transito entrambe le carreggiate delladi, collegamento tra la via Vincenzo Giuffrida ed il Km. 0+00 del raccordo A18 Dir.Negli stessi giorni e le stesse fasce orarie notturne verranno interdette al flusso veicolare anche la bretella di collegamento tra ilMarco Polo e la via Vincenzo Giuffrida e lo svincolo tra il controsud diOdorico da Pordenone e.I, a cura del Comune in quanto area di pertinenza dell’Ente Locale, consistonopulizia delle caditoie stradali,verniciatura delle pareti del tunnel, il ripristino dei guardrail incidentati e del manto stradale dissestato, nel rifacimento dell’illuminazione e della segnaletica.