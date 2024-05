Fonte : sbircialanotizia di 29 mag 2024

In un anno si passa da un minimo di 365 iniezioni a 52 Via libera Ue alla prima insulina settimanale. . a Commissione europea ha concesso l'autorizzazione all'insulina settimanale, la prima al mondo indicata per il trattamento del diabete negli adulti - annuncia il gruppo farmaceutico danese Novo Nordisk.

