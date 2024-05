Fonte : ildenaro di 29 mag 2024

– Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). it. “La magistratura non deve essere indipendente soltanto dal potere esecutivo e dal potere legislativo: deve essere indipendente anche da sè stessa. Non sempre i magistrati che pure sono indipendenti dal governo e dal Parlamento sono in realtà indipendenti dalle varie pressioni nell’ambito dell’associazione alla quale partecipano”, ha sottolineato il Guardasigilli.

Via libera alla riforma della giustizia Nordio Provvedimento epocale