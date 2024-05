Verso Benevento-Carrarese rosa quasi al completo per Auteri | tre rientri e un solo assente

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa coperta diventata improvvisamente corta a centrocampo allo “Stadio dei Marmi” di Carrara sarà per fortuna diun lontano ricordo nel match di ritorno (domenica 2 giugno, ore 21) quando torneranno di nuovo disponibili Nardi e Pinato. Il primo erain Toscana dovendo scontare un turno di squalifica ed è pronto a riprendere il suo posto in mezzo al campo. L’ulteriore notizia positiva è che l’ex Reggiana non avrà sulle spalle le fatiche della semifinale di andata e sarà la vera arma in più nel Sannio essendo forse la pedina più preziosa nello scacchiere dell’allenatore siciliano. Dopo il rosso rimediato a Trieste e le conseguenti quattro giornate di squalifica, domenica al “Ciro Vigorito” il tecnico potrà di nuovo contare anche su Pinato, da utilizzare all’occorrenza proprio accanto a Nardi o dietro le due punte, come già accaduto al “Nereo Rocco”.