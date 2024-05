Veronesi Giordano Piccolo e Buffoni non andranno alla Buchmesse in solidarietà a Saviano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 maggio 2024 – Gli scrittori Sandro, Paolo, Francescoe il poeta Francorinunciano a far parte della delegazione italianadi Francoforte 2024 in seguito all'esclusione di Roberto. Esplode il caso politico in occasione della 76esima edizione della Fiera, in cui l’Italia partecipa come Ospite d’Onore. “Le ragioni balorde e ridicole con cui il Commissario Mazza ha giustificato l'esclusione di Robertonon mi permettono di accettare l'invito che ho ricevuto – afferma– continua questa pratica di ingerenza del Presidente del Consiglio e dei suoi più fidati collaboratori, accompagnata da “putiniana ipocrisia” su decisioni che non devono seguire logiche politiche”.