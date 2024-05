Veramente possiamo bere o mangiare il collagene? Gli effetti e i benefici degli integratori spiegati dalla dermatologa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Mantiene la pelle soda ed elastica, garantisce il buon funzionamento delle articolazioni, si trova nelle ossa e, in generale, nei tessuti connettivi. Ilè la proteina più abbondante del nostro corpo, ma forse non aveva mai suscitato tanto attenzione come oggi, in particolare nel mondo della bellezza. Dare un “boost di” è la missione di una variegata gamma di sieri, creme e maschere. L’ultima frontiera del mondo beauty, però, non agisce dall’esterno ma dall’interno: glial, o “da”. Promettono di rallentare le rughe e di migliorare visibilmente l’aspetto e la compattezza della pelle. Non si tratta solo di un fenomeno social: sono pubblicizzati ovunque (perfino in tv) e hanno conquistato gli appassionati di skincare.