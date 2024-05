Venezia Vanoli | Servirà l’impresa la Cremonese ha più pressioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Paoloha enorme stima dell’altra finalista, la, che contenderà al suol’ultimo posto disponibile per la Serie A. La sua squadra, però, in campionato è arrivata davanti in regular season e non è un vantaggio da poco in chiave finale: “Sin dall’inizio della stagione avevo considerato lacome una delle principali favorite per la promozione diretta in Serie A. Secondo me è la rosa più forte del campionato, anche solo leggendo i nomi della loro panchina nell’ultima partita si capisce chiaramente la profondità e la qualità di questa squadra”, spiega. “Noi siamo consapevoli di esserci meritati questa finale e sappiamo che per avere la meglio dovremo fare una grossa impresa. Lemaggiori penso che le abbia tutte la, ho visto una squadra forte come mi aspettavo e un ambiente caldo.