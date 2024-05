Venezia-Bologna oggi in tv gara-3 semifinale Serie A basket | orario programma canale streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Si torna in campo per le semifinali playoff. Arriva il momento di-3 e si va al Taliercio: l‘Umana Reyerè spalle al muro contro la Segafredo Virtus, avanti 2-0 nellae dunque ad un solo passo dalla finale scudetto. I lagunari però proveranno in tutti i modi ad allungare la. Anche perché in fondo laè stata più equilibrata del previsto.-1 si è chiusa soltanto all’overtime, con Marco Belinelli che ha fatto pentole e coperchi nei cinque minuti addizionali. In-2è stata avanti anche di 22 lunghezze, ma facendosi rimontare trascinati da un ottimo Jordan Parks, ma nella penultima azione della partita il fallo di Simms su Cordinier e il mancato tiro di Tucker hanno portato la squadra di Spahija sotto per 2-0 nella