Valentino Tafuri lancia un nuovo concept di locale basato su pizza, pasta e bakery

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 29 maggio 2024), classe 1989, a 10 anni dall’apertura del pizzificio 3Voglie di via Serroni a Battipaglia (Sa),unformat di, organizzato come un vero e proprio laboratorio esperienziale sulla farina, che immerge i clienti non solo nel gusto ma anche nei processi di lavorazione di. A partire dal 1 giugno, infatti, tutto il talento e la tecnica disaranno al servizio dei suoi clienti confresca,in teglie,tonda,cilentana, pane, dolci e grandi lievitati, ponendo l’accento sui sapori e sulla massima limpidezza della produzione. Il 3Voglie amplia e va oltre la già rodata offerta serale e prevedrà il servizio delivery, il take away con il banco della rosticceria, laa pranzo e nelle mattine del weekendfresca in diverse trafile, oltre ad una straordinaria apertura mattutina di sabato e domenica per offrire colazioni con il meglio dalle tradizioni delle boulangerie francesi, dei panifici italiani e del breakfast inglese.