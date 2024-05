Valentino lancia la Summer Collection | qualcosa è cambiato

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 29 maggio 2024) A qualche mese dall’annuncio di Alessandro Michele come direttore creativo, tra rumors che non si placano e l’attesa della collezione di esordio, la Maisonpresenta la sua nuovaEscape 2024. A tuta questa frenesia ed eccitazione il brand risponde con immagini che celebrano la vita lenta e la bellezza delle piccole gioie della quotidianità, lasciando intendere cheè già. Per ammirare la prima collezione firmata dal nuovo stilista romano, spiega il brand, bisognerà attendere settembre. Ma, con questa nuova campagna, è già diverso. A partire dalla scelta del casting alla location fino agli scatti stessi: inedite vibrazioni raccontano di un’estate all’insegna dei nuovi inizi.