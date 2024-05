Fonte : ildifforme di 29 mag 2024

. Secondo una prima ricostruzione le tre vittime, di 32, 25 e 22 anni, erano impegnati in […] L'articolo Val Masino, tre finanzieri morti durante esercitazione in montagna proviene da Il Difforme. essi del “Precipizio degli Asteroidi” in Val Masino, in provincia di Sondrio. Secondo una prima ricostruzione.

Val Masino tre finanzieri morti durante esercitazione in montagna