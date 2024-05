Val Masino tragica esercitazione | precipitano e muoiono 3 finanzieri del Soccorso alpino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Val(Sondrio) – Tre giovani militari deldella Guardia di finanza (Sagf) sono morti in un drammatico incidente avvenuto in territorio comunale di Val, in provincia di Sondrio. Secondo le prime notizie, i tre sarebbero precipitati dal precipizio degli Asteroidi. L'incidente è avvenuto mentre stavano effettuando un'. L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 13 di oggi, mercoledì 29 maggio. Le vittime sono tre militari di 32, 25 e 22 anni, due della Stazione Sagf di Madesimo, uno di quella di Sondrio. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i carabinieri e il magistrato di turno della Procura di Sondrio, diretta da Piero Basilone. .