Uso degli impianti sportivi C’è l’avviso per la gestione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) E’ stato pubblicatoper l’uso e la concessione delle palestre comunali e per l’usoaffidati in concessione per la stagione sportiva 2024-2025.è rivolto a federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al Coni; enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni; istituzioni scolastiche; associazioni sportive dilettantistiche; società sportive professionistiche; associazioni sportive studentesche o gruppiscolastici; associazioni del tempo libero per l’effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali. Questi soggetti possono chiedere l’assegnazione di spazi nelle palestre comunali per la programmazione sportiva dell’anno 2024/2025, e richiedere spazi anche in altricomunali già affidati inad altri concessionari.