Usa lanciato il satellite EarthCare | aiuterà a capire i cambiamenti climatici – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 29 maggio 2024). È l’obiettivo del»,ieri – mercoledì 28 maggio, dalla base californiana di Vandenberg con un razzo Falcon 9. Si tratta di una delle più complesse missioni di osservazione della Terra, si legge sul sito dell’European Space Agency. La missione Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer, nata dalla collaborazione fra ESA e agenzia spaziale giapponese Jaxa, vede un importante contributo da parte dell’Italia, , attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana e l’industria, con Leonardo. Compito del: raccogliere dati su nuvole e aerosol, che aiuteranno ail clima. «utilizzerà una tecnologia lidar e radar ad alte prestazioni che non è mai stata portata nello spazio prima d’ora, con l’obiettivo di fornire serie di dati senza precedenti per consentire agli scienziati di studiare la relazione tra nuvole, aerosol e radiazioni a livelli di precisione che miglioreranno significativamente la nostra comprensione di questi parametri altamente variabili», si legge sul sito della missione.