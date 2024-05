Uomini e Donne storica ex tronista svela | Ho scritto a Ernesto Russo lui mi ha fatto una serie di complimenti e…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Unaexdinelle scorse ore ha rivelato ai suoi followers di averad, protagonista dell’ultima edizione del dating show condotto da Maria De Filippi. Si tratta di Angela Artosin, la quale già negli scorsi mesi aveva rivelato di aver notato l’uomo dapprima durante il trono di Ida Platano e poi durante il passaggio al trono over, nel quale ha avuto modo di conoscere diverse dame. Nelle ultime puntate della trasmissione, però,ha dovuto lasciare il programma in seguito a diverse segnalazioni secondo cui– nonostante fosse all’interno del programma – continuasse a conoscereanche all’esterno. Il cavaliere ha confermato di aver avuto delle frequentazioni esterne al programma, cosa incompatibile con le regole die per questo si è trovato costretto a lasciare la trasmissione.