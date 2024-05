Uomini e Donne Sergio Berni allarma con un messaggio d’addio | i fans temono il peggio

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 29 maggio 2024) A distanza di mesi dalla sua partecipazione aha pubblicato sul suo stato di Whatsapp unmolto preoccupante che ha tutta l’aria di un addio. Lo screen della frase è stato condiviso su Instagram da Alessandro Rosica (@investigatoresocialofficial ), lanciando l’allarme di un possibile suicidio per l’ex corteggiatore di Ida Platano, che ad ora non si è ancora fatto sentire sui social. Ma vediamo cosa ha detto.vuole suicidarsi? La notizia che ha scosso idiha a che fare con, ex corteggiatore di Ida Platano, che sul suo stato di Whatsapp ha pubblicato le seguenti parole: “Il primo grido di felicità, quando sono nato… per il resto PERDONAMI madre….