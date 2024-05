Uomini e Donne Mario Verona sbotta dopo le frasi oscene scritte su lui e Milena Parisi | il gesto

Fonte : anticipazionitv di 29 mag 2024

. dunque dico a voi, come ripeto a me stesso,di non lasciarvi comdizionare mai da tutto ciò che è esterno,ma di seguire le vostre sensazioni, il vostro istinto e anche perché no,il vostro cuore se a un certo punto è coinvolto. News Uomini e Donne: Mario Verona non ci sta e difende Milena Parisi Mario Cusitore continua così il messaggio scritto come descrizione ad una foto pubblicata con Milena Parisi:“Milena oltre ad essere una bellissima ragazza e’ una persona matura e migliore di me su tanti aspetti ed è proprio per questo che rido come lei quando la gente pensa che io la illuda, certo sicuramente le ultime puntate del programma,a qualcuno hanno fatto pensare questo ma solo io e lei sappiamo quanto tra noi ci sia sempre stato rispetto e lealtà, in tutti gli aspetti, sentimentali e non,per questo vi esorto a riflettere quando offendete le persone senza conoscerle e soprattutto ad accettare il fatto che ognuno di noi ha una visione diversa della vita così come dei sentimenti, delle relazioni, e di ogni cosa,e esiste una libertà sessuale e mentale, che tanti di voi non hanno, ma che se non nuoce a nessuno, ci rende meno frustrati e vogliosi di offendere ciò che è diverso da noi.

