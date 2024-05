Uomini e Donne Cristina Tenuta avrebbe una strategia per tornare a settembre 2024 | la segnalazione

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 29 maggio 2024)è sicuramente uno dei volti più discussi del trono over dima il suo posto nella trasmissione potrebbe essere in bilico dopo quello che è avvenuto in studio e la bufera mediatica che ha causato. Tuttavia, la damagià studiato un piano per assicurarsi il ritorno nel parterre femminile a, come suggerisce unagiunta a Deianira Marzano.: a rischio il ritorno diIl carattere diè sicuramente molto piccante e questo fa spesso storcere il naso ai fans, che in particolare non apprezzano le sue continue intromissioni nelle frequetazioni altrui, tanto da averla soprannominata “Miss opinionista“. L’episodio più recente risale proprio all’ultima puntata didel 24 maggio, in cui la dama del trono over voleva intervenire su Cristiano Lo Zupone dopo che lui ha deciso di lasciare la trasmissione insieme ad Asmaa Fares.