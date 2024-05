Un’assessore per il vino Proposta del centrodestra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Per le terra della fragola il settore agricolo è un motore dell’economia locale. Con particolare riguardo al comparto vitivinicolo che conta una prodizione significativa e di qualità. L’argomento entra nella camoagna elettorale che è in pieni svolgimento. Anche Terricciola va al voto il prossimo giugno per decidere a chi spetterà guidare l’amministrazione comunale. "E’ nostra intenzione istituire, per la prima volta a Terricciola, la delega al. Un incarico che sarà affidato, qualora i cittadini ci daranno la possibilità di amministrare, ad un addetto ai lavori in modo che si possano affrontare concretamente opportuità e problematiche di un settore di fondamentale importanza per tutto il nostro territorio", annuncia Matteo Arcenni candidato a sindaco di Terricciola con la lista Terricciola SiCura 2030 in vista dell’elezioni comunali dell’8 e 9 giugno prossimi.