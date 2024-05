Fonte : tutto.tv di 29 mag 2024

. Tra l’altro, Chi spiega anche che inizialmente X Factor avrebbe cercato Giorgia per farle fare da giudice. Tra le tante novità, infatti, sembra che al timone della conduzione non troveremo più Francesca Michielin. della conduzione non troveremo più Francesca Michielin. Al suo posto dovrebbe arrivare.

Un’altra cantante al posto di Francesca Michielin alla conduzione di X Factor | chi è