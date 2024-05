Unahotels Reggio Emilia Dimitris Priftis resterà?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La stagione è terminata per, ma la voglia di pianificare il domani non si è ovviamente sopita. La compaginena si è completamente trasformata in un solo anno: dalla retrocessione sfiorata nella scorsa annata di Lega Basket A alla partecipazione, davvero meritata, nei playoff scudetto del massimo campionato italiano di pallacanestro. Buona parte del merito è da attribuire, ovviamente, a coachche ha completamente mutato volto al roster dei biancorossi. La pianificazione partirà proprio dalla scelta del tecnico della prossima stagione: il greco rimarrà sulla panchina della Reggiana?, senti: “Tante emozioni speciali qui, resto? Probabile…” ()“Tante emozioni speciali.