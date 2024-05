"Una retrocessione annunciata"

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) TERNI Massima chiarezza, ambizione di risalita immediata e conseguente allestimento di una rosa all’altezza. Sono gli elementi che potrebbero lenire (in minima parte) la profonda ferita della. Qualche indizio potrebbe trapelare domani o venerdì, nell’incontro tra il presidente Nicola Guida e il ds Stefano Capozucca. Intanto, si sta completando il ’plico’ da inviare entro il 4 giugno per l’iscrizione al campionato di C. Al di là di chi saranno il diesse e l’allenatore, ci sarà l’ennesima rifondazione della rosa. In teoria, non dovrebbero esserci particolari problemi per il ruolo di portiere. Il contratto di Iannarilli scadrà il 30 giugno 2025, quello del giovane Franchi nel 2027. Se per Iannarilli dovesse esserci la partenza consensuale, potremmo forse assistere alla prima stagione da titolare per Vitali che è in scadenza di contratto, ma avrebbe avuto dalla Ternana un impegno per il rinnovo.