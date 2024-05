Una buona idea per Sicilia e Calabria per il Ponte sullo Stretto

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ci vorrebbe un commissario straordinario per entrambe le regioni, con il compito definito di programmare tutti i possibili interventi del. Un commissario non deve tener conto delle elezioni e nemmeno del consenso. Paolo Cintolesi, lettore di Comeana, frazione del comune di Carmignano in provincia di Prato, mi rimprovera per l’editoriale sulle solite scuse di chi dice «No aldi Messina». È vero, scrive, che per ragioni ideologiche, qualcuno è pregiudizialmente contrario a qualsiasi opera pubblica. Però, secondo lui, non si può dimenticare che l’infrastruttura destinata a unireriguarda due regioni che avrebbero bisogno di ben altro. «Le sembra giusto» mi chiede Cintolesi «intervenire spendendo cifre iperboliche, quando la realtà delle infrastrutture in quelle regioni è ferma al secolo scorso, con linee ferroviarie a binario unico, strade che risalgono al dopoguerra e per fare da Messina a Enna in auto ci vogliono ore?».