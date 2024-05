Una badante da incubo Vittima di sevizie un’anziana La casa trasformata in hotel

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) LECCO Seviziata e trattata come ospite apropria, per mesi, da chi avrebbe dovuto assisterla e proteggerla e invece si è approfittata di lei, della sua fragilità, della sua solitudine. Gli agenti della Mobile di Lecco hanno cacciato dall’abitazione dilae suoi due familiari che si erano stabiliti con lei adell’anziana. Si tratta di tre peruviani. La insultavano, minacciavano, maltrattavano e picchiavano ogni giorno. All’occorrenza lì, ad’altri, non loro, ospitavano, a pagamento, altri connazionali, naturalmente senza nemmeno chiedere il permesso alla padrona di, che tra l’altro soffre di gravi disturbi psichici e che quindi era completamente in loro balìa. A far scattare le indagini è stato proprio uno degli ospiti, denunciato dallache sosteneva che lui aveva occupato abusivamente una sua proprietà, che invece lei gli aveva messo a disposizione, in cambio di lavori di ristrutturazione.