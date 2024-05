Un tir a fuoco sull' A1 divide l' Italia in due

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 29 maggio 2024) AGI -a A1 Milano-Napoli, tra Fabro e Orvieto in direzione Roma, si è resa necessaria la chiusura del tratto per un camion che ha presoall'altezza del km 438. All'interno del tratto chiuso, si legge in un aggiornamento sul sito di Autostrade, il traffico è bloccato e si registrano 8 km di coda. In carreggiata opposta, Autostrade parla di una coda di 2 km tra Orvieto e Fabro e raccomanda prudenza per la presenza di fumo che limita la visibilità in carreggiata. Per chi è diretto verso Roma, dopo l'uscita obbligatoria a Fabro è consigliato seguire le indicazioni per Fabro Scalo, per prendere poi la Provinciale Umbro Casentinese con rientro in autostrada al casello di Orvieto. In alternativa, soprattutto per le lunghe percorrenze, Autostrade consiglia di uscire a Valdichiana, seguire le indicazioni per Perugia sul raccordo Bettolle-Siena, dove è possibile raggiungere la E45 in direzione Roma e rientrare in A1 al casello di Orte.