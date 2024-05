Un posto al sole trama 29 maggio 2024 | Bice mette in crisi Mariella

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 29 maggio 2024)Cerrutirà inAltieri nel corso della puntata di Unalin onda mercoledì 29. La donna, in particolare, come suggerisce larà in guardia la moglie di Guido a proposito della vicinanza sospetta tra lui e Claudia Costa. Quest'ultima è tornata a Napoli dopo circa vent'anni di assenza e si è casualmente imbattuta in Del Bue, il quale è rimasto piacevolmente colpito dal loro incontro. Claudia ha raccontato a Guido di essersi realizzata nel mondo dello spettacolo e gli ha chiesto anche di accompagnarla ad un importante provino., però, che sta cercando invano da settimane di recuperare il suo rapporto con il vigile, è stata assalita da una forte gelosia e ha iniziato ad essere sempre più insofferente nei confronti dell'amicizia tra il marito e la Costa.