Un Posto al Sole anticipazioni oggi 29 maggio | Raffaele si congeda!

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La puntata di Unalin onda il 292024 su Rai3 promette di essere ricca di colpi di scena e momenti emozionanti. In questo episodio, i personaggi della soap opera si troveranno ad affrontare decisioni difficili e situazioni complesse. Vediamo insieme cosa ci riserverà questa nuova puntata. Isola dei famosistasera: sondaggi e televoto. Chi rischia l’eliminazione? Unalsidal lavoro! Nella puntata del 292024,Giordano prenderà una decisione cruciale per il suo futuro e per quello di Palazzo Palladini. Per proteggere i condomini dalle ritorsioni di Roberto Ferri,deciderà di lasciare il lavoro. Questa scelta, seppur sofferta, è vista dacome l’unica via per evitare che Ferri si vendichi su tutti i residenti del palazzo.