Un posto al sole anticipazioni | Lara aiuterà Ida a riprendersi Tommaso?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Colpo di scena ad Unal. Nel corso delle prossime puntate, infatti, assisteremo al ritorno in scena di un personaggio controverso che porterà nuovamente scompiglio nelle vite di Marina Giordano e Roberto Ferri, ossiaMartinelli. Stando alledella soap opera partenopea, tutto partirà quando Diego, deciso ad aiutare Ida a rivendicare i suoi diritti di madre sul piccolo, penserà di rivolgersi a. L'obiettivo del figlio di Raffaele sarà quello di chiedere alla Martinelli di alleggerire le responsabilità di Ida in vista del processo riguardante. Niko, però, quando verrà a conoscenza dell'iniziativa di Diego e Ida, non ne sarà affatto entusiasta e farà presente a Giordano che non è stata per niente una buona idea coinvolgere