Un pomeriggio di festa per la conclusione della stagione seniores della Vasari Rugby

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Arezzo, 29 maggio 2024 – . L’appuntamento è fissato per sabato 1 giugno all’impianto “Arrigucci” in via dell’Acropoli quando, a partire dalle 16.30, la società aretina proporrà un evento dove sarà possibile vivere un simbolico percorso tra il passato con le premiazioni di personalità storiche delaretino, il presente per applaudire i protagonisti dell’ultimo campionato interregionale di serie C e il futuro con la presentazione del nuovo direttore tecnico. L’iniziativa rappresenterà un momento di incontro tra atleti di tutte le età, tecnici, dirigenti e appassionati, con la griglia sempre accesa di un barbecue che permetterà di condividere le atmosfere del “terzo tempo” tipico di questa disciplina. Latroverà il proprio cuore nell’accoglienza a Massimo Borra che, dalla2024-2025, sarà il nuovo allenatore e direttore tecnicoprima squadra.