Un passo verso la sottomissione Dante vietato a scuola Giordano si ribella

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) In unadi Treviso, il preside ha esonerato due studenti di religione islamica dallo studio della Divina Commedia. Il capolavoro di, infatti, potrebbe urtare la sensibilità dei non cristiani. Se ne parla durante il monologo d'apertura di Fuori dal coro. Mariosi scaglia contro la decisione del preside, Bentornati a una nuova puntata di #Fuoridalcoro Siamo in onda su #Rete4 e in streaming su #MediasetInfinity Ci state seguendo? pic.twitter.com/nKvoqDxBFQ — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) May 29, 2024 "Quello che è successo non è soltanto folle ma anche pericoloso perché è unin avantila. Questo per me significa cancellarenel nome dell'Islam. Stiamo cancellando noi stessi, la nostra storia, i pilastri della nostra civiltà.