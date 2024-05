Fonte : romadailynews di 29 mag 2024

UN MONDO A PARTE è prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, in associazione con Medusa Film. . com/watch?v=P5hgM2OcQh0 SINOSSI Per il maestro elementare Michele Cortese (Antonio Albanese) sembra aprirsi una nuova vita. Inizia così una corsa contro il tempo per evitarne la chiusura in qualsiasi modo.

Un mondo a parte | Riccardo Milani incontra il pubblico del Cinema Delle Provincie a Roma sabato 1 giugno