Fonte : gamberorosso di 29 mag 2024

Attenzione però: Ancòra è un punto di partenza per progetti futuri, «Ancòra è un progetto serio per andare avanti». Iacobucci realizza così il sogno di un ristorante sul mare, in una sorta di gemellaggio gastronomico tra la cittadina romagnola e la sua Castellammare di Stabia, unite da una comune accoglienza, calda e calorosa, e da un ricco paniere con cui elaborare una cucina di impronta mediterranea tesa tra la Campania e l'Emilia Romagna, qui valorizzata dalla mano del resident, romagnolo doc.

Un grande chef apre un ristorante sul mare | a Cesenatico arriva Ancòra