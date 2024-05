Un dibattito in inglese sui disturbi alimentari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Al polo scolastico ‘Urbani’ è tempo di bilanci anche sul versante degli scambi internazionali. Il progetto ‘Eat good, feel good’, uno dei percorsi eTwinning, ha previsto la collaborazione didattica a distanza con istituti di Francia, Romania, Croazia, Turchia e le classi 3A dell’Istituto Tecnico Economico ‘Amministrazione Finanza e Marketing’ e 3B ‘Relazioni Internazionali per il Marketing’ che, grazie a questo gemellaggio, hanno partecipato a undigitale in linguasu alcuni(anoressia e bulimia) per evidenziare l’importanza di una dieta equilibrata, sostenibile ed ecologica. Il progetto si proponeva anche di valorizzare il consumo di prodotti sostenibili del territorio con ricette tradizionali a base di prodotti locali.