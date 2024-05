Fonte : lanazione di 29 mag 2024

. 065 euro. Il nostro compito, infatti, non è solo di fare il 730 ma anche di garantire assistenza umana e sociale per ascoltare storie e difficoltà delle famiglie. L’inflazione è definita nel report come una “tassa invisibile e regressiva” che ha comportato l’incremento del numero di famiglie in povertà relativa che sono salite dall’8,2% al 9,8% nei tre anni post-Covid, con un divario di genere che penalizza soprattutto le donne (+17% rispetto agli uomini) e con l’11% di questo panel che riguarda anziani in situazione di solitudine.

Un convegno sull’impatto dell’inflazione sui redditi degli aretini