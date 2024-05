Un anno di mostre a Pesaro capitale della cultura 2024

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Perla città e i comuni limitrofi si animano, nell’arco di un interno, grazie a numerose iniziativeli. Il vero epicentro è il programma intitolato “Blu: il colorecuccagna” che si inserisce nella sezionele“natura operosa”. Casa Sponge, l’associazione fondata nel 2007 e diretta dall’artista Giovanni Gaggia, è ideatrice del ricco calendario di eventi che punta a coniugare l’arte contemporanea, nelle sue molteplici forme e applicazioni, con il savoir-faire secolare degli artigiani locali e delle tradizioni legate alle arti tintorie. Il nome stesso “Blu: il colorecuccagna” fa riferimento alla pianta Isatis Tinctoria, conosciuta come “guado”, tipica dell’area., il guado e la cuccagnaSe Matilde Serao intitola “Il paese di cuccagna” il suo libro-denuncia contro il decadimento morale e il vizio del gioco d’azzardo nella città di Napoli, solitamente quest’espressione fa breccia in maniera diversa nel nostro immaginario: un luogo mitico dove pietanze e leccornie di ogni genere si generano spontaneamente e a profusione, in cui vino bianco e vino rosso scorrono come docili fiumi, pronti a dissetare e rallegrare i convenuti, ove la vita è un eterno banchetto, degno delle nozze di Cana.