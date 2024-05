Ultima Generazione | Roma dialogo con deputato donzelli

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024): Creare disturbo funziona, cartelli con domande davanti alla sede di Fratelli d’Italia aprono un, 29 maggio 2024: Questa mattina, alcuni cittadini aderenti alla campagna Fondo Riparazione hanno citofonato alla porta della sede di Fratelli D’Italia in via della Scrofa mentre altri sono stati portati in questura ancora prima di arrivare davanti alla sede. Sono 12 le persone che hanno bussato per invitare un senatore,o consigliere regionale a unportando delle domande. Dopo 45 minuti è arrivato Giovannidi Fratelli d’Italia, che si è reso disponibile a rispondere alle domande. Al fine di creare uno spazio di ascolto reciproco abbiamo proposto aldi svolgere ilrispettando i turni di parola e senza interrompere i discorsi delle persone (momento molto raro per la nostra politica).