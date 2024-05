UFFICIALE – Napoli ecco Manna | c’è il comunicato

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Mancava soltanto l’ufficialità ed è appena arrivata: Giovanniè un nuovo dirigente della SSC. Ilarriva attraverso i social. Era nell’aria non appena è arrivato ildi addio della Juventus, ma adesso c’è anche la conferma del suo arrivo a: Giovanniè un nuovo dirigente azzurro. L’annuncio è arrivato proprio in questi istanti e che conferma, difatti, l’inizio della rivoluzione del, preannunciata a chiare lettere dal numero uno dei partenopei, Aurelio De Laurentiis. Già di lui aveva parlato il patron, seppur in maniera non totalmente esplicita (“Il nuovo direttore sportivo presto potrà palesarsi”, ndr) nel corso della recente conferenza stampa di presentazione dei due ritiri estivi di Dimaro e Castel Di Sangro.