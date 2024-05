Uefa Europa Conference League Finale 2024 Olympiacos - FIORENTINA (diretta tv Sky, TV8, DAZN)

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ladi2023/24 traall'AEK Arena di Atene è ricca di trame interessanti (tv Sky, TV8,).Il club greco giocherà la sua primaeuropea nello stadio dei cugini dell'AEK, mentre i viola approdano all'ultima sfida per la seconda stagione consecutiva e sperano di dimenticare la sconfitta di 12 mesi fa contro il West Ham, per rivincere una coppa dopo 63 anni.FC scende in campo con un solido 4-2-3-1, guidato dal portiere Kostas Tzolakis. La difesa vede Francisco Ortega, David Carmo, Panagiotis Retsos e Rodinei. A centrocampo, Santiago Hezze e Vicente Iborra si occupano del compito di contenere il gioco avversario, mentre il trio di trequartisti è composto da Kostas Fortounis, Chiquinho e Daniel Podence, supportati in avanti da Ayoub El Kaabi.