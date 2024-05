Ue | Meloni ‘italiano alla guida? Chi parte da nomi vuole riproporre inciucione’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 mag. (Adnkronos) – Un italianodell’Ue? “Io ho le mie idee ma non parto dal candidato, parto dmaggioranza, la politica la fa la maggioranza. Se sidal candidato è per tentare di ricostruire il sistema dell’inciucione, della maggioranza arcobaleno, provo a costruire una maggioranza differente, poi parleremo anche del presidente della commissione”. Così la premier Giorgiaintervistata per la serie ‘Italia. Europa, le interviste del Corriere’, online sul corriee.it. “Fa sempre sorridere che si pensi di poter decidere chi farà cosa prima che i cittadini abbiano votato – aggiunge -, il ruolo che avrà l’Italia dipenderà dai risultati delle elezioni, dforza che avrebbe il governo e di quello che accadrà negli altri paesi”.