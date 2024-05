Ucraina si aggiunge la Polonia | Kiev può usare le nostre armi per colpire in Russia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 maggio 2024 – I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto un drone ucraino e sette razzi Grad MLRS sulla regione di Belgorod, ha riferito il Ministero della Difesa russo. Per Vladmir Putin l'invio di truppe occidentali inrischia di portare a un conflitto globale. Poi il presidente russo insulta il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, che ha chiesto il via libera aadleoccidentali perobiettivi militari in: 'Lo ricordo quando era primo ministro norvegese e ancora non soffriva di demenza...'. Ma sulleanche l'alto rappresentante della politica estera Ue è sulla stessa linea del numero uno dell'Alleanza. E ieri il presidente francese Emmanuel Macron, durante la conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, si è detto favorevole all’uso delleoccidentali consegnate aperin