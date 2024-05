Ucraina Schlein a La7 | Armi contro la Russia? Non siamo d’accordo no a escalation con l’ingresso diretto della Ue in guerra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) “Ho letto le dichiarazioni di Macron sull’ipotesi di togliere le limitazioni all’uso dellefornite dagli europei all’per colpire obiettivi in. Non dimentichiamo che qualche settimana fa addirittura è arrivato a dire che bisognerebbe inviare direttamente truppe europee in. Noi nonper evitare un’con un ingressoUnione europea incon la Russa“. Sono le parole pronunciate a Tagadà (La7) dalla segretaria del Pd Elly, che aggiunge: “La vera questione è un’altra, cioè come sostenere la conferenza di pace che si terrà a giugno in Svizzera e come riusciamo a evitare un’ulterioreanche dal punto di vista militare. La nostra posizione è sempre stata lineare – spiega – sostenere l’, un paese ingiustamente invaso dalladi Putin, ma al contempo serve un ruolo diplomatico e politicoUe per costruire un percorso che faccia cessare il conflitto e che possa isolare veramente ladi Putin che purtroppo conta ancora sul supporto di diversi altri paesi”.