Fonte : iltempo di 29 mag 2024

"Il pericolo reale c'è. Non gli abbiamo dato missili sufficienti a mettere in ginocchio la Russia. È tutta una strategia", ha continuato il sociologo. "Se Zelensky colpisce il territorio russo con i missili di cui dispone, non può fare nulla. . La Russia reagirebbe in una maniera smodata e smisurata".

Ucraina devastata dalle testate nucleari | la profezia choc di Orsini